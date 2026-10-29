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2026-27 NLL Friday Night on TSN Schedule

NLL Friday Night on TSN returns November 27 when the Saskatchewan Rush visit the Oshawa FireWolves.

Week 1: Saskatchewan Rush at Oshawa FireWolves

Friday, November 27, 2026 | 7:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

Play-by-play: Teddy Jenner • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Ashley Docking

Players to Watch

Saskatchewan Rush

  • Ryan Keenan — 35 G | 60 A | 88 LB | 4 CTO
  • Robert Church — 37 G | 47 A | 79 LB

Oshawa FireWolves

  • Alex Simmons — 41 G | 68 A | 88 LB | 2 CTO
  • Jeff Teat — 44 G | 71 A | 119 LB | 7 CTO

 

Week 2: Calgary Roughnecks at Halifax Thunderbirds

Friday, December 4, 2026 | 6:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

Play-by-play: Pete Dalliday • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Maki Jenner

Players to Watch

Calgary Roughnecks

  • Joey Spallina — Calgary’s 2026 first-round pick from Syracuse.
  • Chad Palumbo — Calgary’s 2026 first-round pick from Princeton.

Halifax Thunderbirds

  • Clarke Petterson — 40 G | 50 A | 78 LB | 1 CTO
  • Warren Hill — 685 SV | 81.3% SV% | 9.89 GAA

 

Week 4: Saskatchewan Rush at Toronto Rock

Friday, December 18, 2026 | 7:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

Play-by-play: Teddy Jenner • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Ashley Docking

Players to Watch

Saskatchewan Rush

  • Zach Manns — 36 G | 50 A | 56 LB
  • Frank Scigliano — 604 SV | 79.0% SV% | 9.43 GAA

Toronto Rock

  • CJ Kirst — 34 G | 37 A | 95 LB | 19 CTO
  • Silas Richmond — Toronto’s 2026 first-round pick from UAlbany.

 

Week 7: Toronto Rock at Halifax Thunderbirds

Friday, January 8, 2027 | 6:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

Play-by-play: Pete Dalliday • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Maki Jenner

Players to Watch

Toronto Rock

  • Sam English — 11 G | 17 A | 132 LB | 16 CTO
  • Nick Rose — 408 SV | 81.4% SV% | 9.17 GAA

Halifax Thunderbirds

  • Jake Withers — 2 G | 13 A | 223 LB | 14 CTO
  • Clarke Petterson — 40 G | 50 A | 78 LB | 1 CTO

 

Week 7: Calgary Roughnecks at Vancouver Warriors

Friday, January 8, 2027 | 9:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

Play-by-play: Jake Elliott • Analyst: Brad Challoner • Reporter: Olivia McDonald

Players to Watch

Calgary Roughnecks

  • Tanner Cook — 49 G | 52 A | 89 LB | 7 CTO
  • Tyler Pace — 31 G | 72 A | 46 LB | 3 CTO

Vancouver Warriors

  • Christian Del Bianco — 724 SV | 81.3% SV% | 9.42 GAA
  • Keegan Bal — 45 G | 79 A | 106 LB | 1 CTO

 

Week 8: Toronto Rock at Vancouver Warriors

Friday, January 15, 2027 | 9:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

Play-by-play: Jake Elliott • Analyst: Brad Challoner • Reporter: Olivia McDonald

Players to Watch

Toronto Rock

  • Owen Hiltz — 32 G | 32 A | 57 LB | 4 CTO
  • Ty English — Toronto’s 2025 first-round pick joins from North Carolina for his NLL debut season.

Vancouver Warriors

  • Ryan Dilks — 3 G | 8 A | 79 LB | 23 CTO
  • Curtis Dickson — 42 G | 33 A | 59 LB | 1 CTO

 

Week 9: Las Vegas Desert Dogs at Toronto Rock

Friday, January 22, 2027 | 7:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

Play-by-play: Matthew Caruk • Analyst: Brian Shanahan • Reporter: Ashley Docking

Players to Watch

Las Vegas Desert Dogs

  • Jonathan Donville — 27 G | 78 A | 98 LB | 3 CTO
  • Chris Cloutier — 40 G | 43 A | 77 LB | 5 CTO

Toronto Rock

  • Mark Matthews — 18 G | 53 A | 46 LB | 1 CTO
  • Chris Boushy — 28 G | 18 A | 44 LB

 

Week 11: Buffalo Bandits at Toronto Rock

Friday, February 5, 2027 | 7:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

Play-by-play: Teddy Jenner • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Ashley Docking

Players to Watch

Buffalo Bandits

  • Dhane Smith — 39 G | 79 A | 86 LB | 4 CTO
  • Josh Byrne — 36 G | 77 A | 64 LB | 1 CTO

Toronto Rock

  • Challen Rogers — 26 G | 37 A | 64 LB | 1 CTO
  • Latrell Harris — 2 G | 12 A | 91 LB | 14 CTO

 

Week 12: Saskatchewan Rush at Halifax Thunderbirds

Friday, February 12, 2027 | 6:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

Play-by-play: Pete Dalliday • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Maki Jenner

Players to Watch

Saskatchewan Rush

  • Jake Boudreau — 6 G | 16 A | 128 LB | 20 CTO
  • Mike Messenger — 7 G | 13 A | 131 LB | 15 CTO

Halifax Thunderbirds

  • Ryan Terefenko — 5 G | 21 A | 140 LB | 11 CTO
  • Graeme Hossack — 4 G | 10 A | 132 LB | 20 CTO

 

 

Week 13: Oshawa FireWolves at Calgary Roughnecks

Saturday, February 20, 2027 | 8:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

Play-by-play: Grant Farhall • Analyst: Ryan Ballantine • Reporter: Jaci Solomon

Players to Watch

Oshawa FireWolves

  • Tye Kurtz — 39 G | 44 A | 104 LB | 7 CTO
  • Doug Jamieson — 729 SV | 79.2% SV% | 11.01 GAA

Calgary Roughnecks

  • Justin Inacio — 4 G | 1 A | 162 LB | 3 CTO
  • Eli Salama — 8 A | 111 LB | 15 CTO

 

Week 14: Calgary Roughnecks at Oshawa FireWolves

Saturday, February 27, 2027 | 7:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

 

Players to Watch

Calgary Roughnecks

  • Aden Walsh — 632 SV | 77.7% SV% | 11.65 GAA
  • Haiden Dickson — 28 G | 35 A | 69 LB | 8 CTO

Oshawa FireWolves

  • Dyson Williams — 21 G | 28 A | 35 LB | 3 CTO
  • Ethan Walker — 19 G | 34 A | 72 LB | 2 CTO

 

Week 15: Oshawa FireWolves at Halifax Thunderbirds

Friday, March 5, 2027 | 6:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

Play-by-play: Pete Dalliday • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Maki Jenner

Players to Watch

Oshawa FireWolves

  • Dawson Theede — 30 G | 29 A | 81 LB | 4 CTO
  • Rob Hellyer — 32 G | 67 A | 90 LB | 4 CTO

Halifax Thunderbirds

  • Randy Staats — 18 G | 33 A | 40 LB | 1 CTO
  • Jason Knox — 19 G | 18 A | 42 LB | 4 CTO

 

Week 16: Colorado Mammoth at Buffalo Bandits

Saturday, March 13, 2027 | 7:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

Play-by-play: John Gurtler • Analyst: Steve Bermel • Reporter: Dave Buchanan

Players to Watch

Colorado Mammoth

  • Andrew Kew — 45 G | 39 A | 46 LB | 1 CTO
  • Dillon Ward — 688 SV | 81.0% SV% | 10.04 GAA

Buffalo Bandits

  • Tehoka Nanticoke — 21 G | 16 A | 39 LB | 3 CTO
  • Ian MacKay — 24 G | 34 A | 82 LB | 8 CTO

 

Week 19: Saskatchewan Rush at Vancouver Warriors

Friday, April 2, 2027 | 10:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

Play-by-play: Teddy Jenner • Analyst: Brad Challoner • Reporter: Olivia McDonald

Players to Watch

Saskatchewan Rush

  • Levi Anderson — 9 G | 16 A | 53 LB
  • Matt Hossack — 3 G | 6 A | 126 LB | 32 CTO

Vancouver Warriors

  • Adam Charalambides — 26 G | 42 A | 77 LB | 3 CTO
  • Reid Bowering — 3 G | 11 A | 111 LB | 11 CTO

 

Week 20: Vancouver Warriors at Toronto Rock

Friday, April 9, 2027 | 7:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

Play-by-play: Teddy Jenner • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Ashley Docking

Players to Watch

Vancouver Warriors

  • Owen Grant — 5 G | 11 A | 94 LB | 16 CTO
  • Jesse King — 34 G | 46 A | 80 LB | 3 CTO

Toronto Rock

  • Dan Craig — 5 G | 13 A | 33 LB | 3 CTO
  • Josh Dawick — 22 G | 35 A | 58 LB | 2 CTO

 

Week 21: Buffalo Bandits at Oshawa FireWolves

Saturday, April 17, 2027 | 7:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN

Play-by-play: Teddy Jenner • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Ashley Docking

Players to Watch

Buffalo Bandits

  • Mitch de Snoo — 3 G | 8 A | 144 LB | 18 CTO
  • Nick Weiss — 5 G | 13 A | 110 LB | 17 CTO

Oshawa FireWolves

  • Kyle Rubisch — 1 A | 94 LB | 21 CTO
  • Colton Watkinson — 10 A | 52 LB | 8 CTO

 

Week 22: Calgary Roughnecks at Buffalo Bandits

Saturday, April 24, 2027 | 7:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN — FLEX

Play-by-play: John Gurtler • Analyst: Steve Bermel • Reporter: Dave Buchanan

Players to Watch

Calgary Roughnecks

  • Noah Manning — 15 G | 21 A | 48 LB | 1 CTO
  • Riley Loewen — 15 G | 19 A | 38 LB | 3 CTO

Buffalo Bandits

  • Steve Priolo — 6 G | 12 A | 98 LB | 16 CTO
  • Connor Farrell — 1 A | 97 LB

Coverage: Listed as a flex option; final broadcast selection remains unconfirmed.

 

Week 22: Halifax Thunderbirds at Oshawa FireWolves

Saturday, April 24, 2027 | 7:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN — FLEX

Play-by-play: Teddy Jenner • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Ashley Docking

Players to Watch

Halifax Thunderbirds

  • Eric Fannell — 16 G | 24 A | 38 LB | 2 CTO
  • Colton Armstrong — 4 G | 6 A | 50 LB | 20 CTO

Oshawa FireWolves

  • Jackson Nishimura — 6 G | 10 A | 103 LB | 12 CTO
  • James Barclay — 1 G | 4 A | 51 LB | 4 CTO

Coverage: Listed as a flex option; final broadcast selection remains unconfirmed.

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