2026-27 NLL Friday Night on TSN Schedule

2026-27 NLL Friday Night on TSN ScheduleNLL Friday Night on TSN returns November 27 when the Saskatchewan Rush visit the Oshawa FireWolves.
Week 1: Saskatchewan Rush at Oshawa FireWolves
Friday, November 27, 2026 | 7:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Play-by-play: Teddy Jenner • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Ashley Docking
Players to Watch
Saskatchewan Rush
- Ryan Keenan — 35 G | 60 A | 88 LB | 4 CTO
- Robert Church — 37 G | 47 A | 79 LB
Oshawa FireWolves
- Alex Simmons — 41 G | 68 A | 88 LB | 2 CTO
- Jeff Teat — 44 G | 71 A | 119 LB | 7 CTO
Week 2: Calgary Roughnecks at Halifax Thunderbirds
Friday, December 4, 2026 | 6:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Play-by-play: Pete Dalliday • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Maki Jenner
Players to Watch
Calgary Roughnecks
- Joey Spallina — Calgary’s 2026 first-round pick from Syracuse.
- Chad Palumbo — Calgary’s 2026 first-round pick from Princeton.
Halifax Thunderbirds
- Clarke Petterson — 40 G | 50 A | 78 LB | 1 CTO
- Warren Hill — 685 SV | 81.3% SV% | 9.89 GAA
Week 4: Saskatchewan Rush at Toronto Rock
Friday, December 18, 2026 | 7:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Play-by-play: Teddy Jenner • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Ashley Docking
Players to Watch
Saskatchewan Rush
- Zach Manns — 36 G | 50 A | 56 LB
- Frank Scigliano — 604 SV | 79.0% SV% | 9.43 GAA
Toronto Rock
- CJ Kirst — 34 G | 37 A | 95 LB | 19 CTO
- Silas Richmond — Toronto’s 2026 first-round pick from UAlbany.
Week 7: Toronto Rock at Halifax Thunderbirds
Friday, January 8, 2027 | 6:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Play-by-play: Pete Dalliday • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Maki Jenner
Players to Watch
Toronto Rock
- Sam English — 11 G | 17 A | 132 LB | 16 CTO
- Nick Rose — 408 SV | 81.4% SV% | 9.17 GAA
Halifax Thunderbirds
- Jake Withers — 2 G | 13 A | 223 LB | 14 CTO
- Clarke Petterson — 40 G | 50 A | 78 LB | 1 CTO
Week 7: Calgary Roughnecks at Vancouver Warriors
Friday, January 8, 2027 | 9:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Play-by-play: Jake Elliott • Analyst: Brad Challoner • Reporter: Olivia McDonald
Players to Watch
Calgary Roughnecks
- Tanner Cook — 49 G | 52 A | 89 LB | 7 CTO
- Tyler Pace — 31 G | 72 A | 46 LB | 3 CTO
Vancouver Warriors
- Christian Del Bianco — 724 SV | 81.3% SV% | 9.42 GAA
- Keegan Bal — 45 G | 79 A | 106 LB | 1 CTO
Week 8: Toronto Rock at Vancouver Warriors
Friday, January 15, 2027 | 9:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Play-by-play: Jake Elliott • Analyst: Brad Challoner • Reporter: Olivia McDonald
Players to Watch
Toronto Rock
- Owen Hiltz — 32 G | 32 A | 57 LB | 4 CTO
- Ty English — Toronto’s 2025 first-round pick joins from North Carolina for his NLL debut season.
Vancouver Warriors
- Ryan Dilks — 3 G | 8 A | 79 LB | 23 CTO
- Curtis Dickson — 42 G | 33 A | 59 LB | 1 CTO
Week 9: Las Vegas Desert Dogs at Toronto Rock
Friday, January 22, 2027 | 7:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Play-by-play: Matthew Caruk • Analyst: Brian Shanahan • Reporter: Ashley Docking
Players to Watch
Las Vegas Desert Dogs
- Jonathan Donville — 27 G | 78 A | 98 LB | 3 CTO
- Chris Cloutier — 40 G | 43 A | 77 LB | 5 CTO
Toronto Rock
- Mark Matthews — 18 G | 53 A | 46 LB | 1 CTO
- Chris Boushy — 28 G | 18 A | 44 LB
Week 11: Buffalo Bandits at Toronto Rock
Friday, February 5, 2027 | 7:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Play-by-play: Teddy Jenner • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Ashley Docking
Players to Watch
Buffalo Bandits
- Dhane Smith — 39 G | 79 A | 86 LB | 4 CTO
- Josh Byrne — 36 G | 77 A | 64 LB | 1 CTO
Toronto Rock
- Challen Rogers — 26 G | 37 A | 64 LB | 1 CTO
- Latrell Harris — 2 G | 12 A | 91 LB | 14 CTO
Week 12: Saskatchewan Rush at Halifax Thunderbirds
Friday, February 12, 2027 | 6:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Play-by-play: Pete Dalliday • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Maki Jenner
Players to Watch
Saskatchewan Rush
- Jake Boudreau — 6 G | 16 A | 128 LB | 20 CTO
- Mike Messenger — 7 G | 13 A | 131 LB | 15 CTO
Halifax Thunderbirds
- Ryan Terefenko — 5 G | 21 A | 140 LB | 11 CTO
- Graeme Hossack — 4 G | 10 A | 132 LB | 20 CTO
Week 13: Oshawa FireWolves at Calgary Roughnecks
Saturday, February 20, 2027 | 8:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Play-by-play: Grant Farhall • Analyst: Ryan Ballantine • Reporter: Jaci Solomon
Players to Watch
Oshawa FireWolves
- Tye Kurtz — 39 G | 44 A | 104 LB | 7 CTO
- Doug Jamieson — 729 SV | 79.2% SV% | 11.01 GAA
Calgary Roughnecks
- Justin Inacio — 4 G | 1 A | 162 LB | 3 CTO
- Eli Salama — 8 A | 111 LB | 15 CTO
Week 14: Calgary Roughnecks at Oshawa FireWolves
Saturday, February 27, 2027 | 7:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Players to Watch
Calgary Roughnecks
- Aden Walsh — 632 SV | 77.7% SV% | 11.65 GAA
- Haiden Dickson — 28 G | 35 A | 69 LB | 8 CTO
Oshawa FireWolves
- Dyson Williams — 21 G | 28 A | 35 LB | 3 CTO
- Ethan Walker — 19 G | 34 A | 72 LB | 2 CTO
Week 15: Oshawa FireWolves at Halifax Thunderbirds
Friday, March 5, 2027 | 6:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Play-by-play: Pete Dalliday • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Maki Jenner
Players to Watch
Oshawa FireWolves
- Dawson Theede — 30 G | 29 A | 81 LB | 4 CTO
- Rob Hellyer — 32 G | 67 A | 90 LB | 4 CTO
Halifax Thunderbirds
- Randy Staats — 18 G | 33 A | 40 LB | 1 CTO
- Jason Knox — 19 G | 18 A | 42 LB | 4 CTO
Week 16: Colorado Mammoth at Buffalo Bandits
Saturday, March 13, 2027 | 7:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Play-by-play: John Gurtler • Analyst: Steve Bermel • Reporter: Dave Buchanan
Players to Watch
Colorado Mammoth
- Andrew Kew — 45 G | 39 A | 46 LB | 1 CTO
- Dillon Ward — 688 SV | 81.0% SV% | 10.04 GAA
Buffalo Bandits
- Tehoka Nanticoke — 21 G | 16 A | 39 LB | 3 CTO
- Ian MacKay — 24 G | 34 A | 82 LB | 8 CTO
Week 19: Saskatchewan Rush at Vancouver Warriors
Friday, April 2, 2027 | 10:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Play-by-play: Teddy Jenner • Analyst: Brad Challoner • Reporter: Olivia McDonald
Players to Watch
Saskatchewan Rush
- Levi Anderson — 9 G | 16 A | 53 LB
- Matt Hossack — 3 G | 6 A | 126 LB | 32 CTO
Vancouver Warriors
- Adam Charalambides — 26 G | 42 A | 77 LB | 3 CTO
- Reid Bowering — 3 G | 11 A | 111 LB | 11 CTO
Week 20: Vancouver Warriors at Toronto Rock
Friday, April 9, 2027 | 7:30 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Play-by-play: Teddy Jenner • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Ashley Docking
Players to Watch
Vancouver Warriors
- Owen Grant — 5 G | 11 A | 94 LB | 16 CTO
- Jesse King — 34 G | 46 A | 80 LB | 3 CTO
Toronto Rock
- Dan Craig — 5 G | 13 A | 33 LB | 3 CTO
- Josh Dawick — 22 G | 35 A | 58 LB | 2 CTO
Week 21: Buffalo Bandits at Oshawa FireWolves
Saturday, April 17, 2027 | 7:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN
Play-by-play: Teddy Jenner • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Ashley Docking
Players to Watch
Buffalo Bandits
- Mitch de Snoo — 3 G | 8 A | 144 LB | 18 CTO
- Nick Weiss — 5 G | 13 A | 110 LB | 17 CTO
Oshawa FireWolves
- Kyle Rubisch — 1 A | 94 LB | 21 CTO
- Colton Watkinson — 10 A | 52 LB | 8 CTO
Week 22: Calgary Roughnecks at Buffalo Bandits
Saturday, April 24, 2027 | 7:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN — FLEX
Play-by-play: John Gurtler • Analyst: Steve Bermel • Reporter: Dave Buchanan
Players to Watch
Calgary Roughnecks
- Noah Manning — 15 G | 21 A | 48 LB | 1 CTO
- Riley Loewen — 15 G | 19 A | 38 LB | 3 CTO
Buffalo Bandits
- Steve Priolo — 6 G | 12 A | 98 LB | 16 CTO
- Connor Farrell — 1 A | 97 LB
Coverage: Listed as a flex option; final broadcast selection remains unconfirmed.
Week 22: Halifax Thunderbirds at Oshawa FireWolves
Saturday, April 24, 2027 | 7:00 p.m. ET | NLL Friday Night on TSN — FLEX
Play-by-play: Teddy Jenner • Analyst: Pat Gregoire • Reporter: Ashley Docking
Players to Watch
Halifax Thunderbirds
- Eric Fannell — 16 G | 24 A | 38 LB | 2 CTO
- Colton Armstrong — 4 G | 6 A | 50 LB | 20 CTO
Oshawa FireWolves
- Jackson Nishimura — 6 G | 10 A | 103 LB | 12 CTO
- James Barclay — 1 G | 4 A | 51 LB | 4 CTO
Coverage: Listed as a flex option; final broadcast selection remains unconfirmed.