News
Week 1 Injury Report
|TEAM
|PLAYER
|STATUS
|BUFFALO
|Tehoka Nanticoke
|Out
|BUFFALO
|Scott Dominey
|Out
|BUFFALO
|Payton Cormier
|Out
|CALGARY
|Bye Week
|Bye Week
|COLORADO
|Bye Week
|Bye Week
|GEORGIA
|Michael Grace
|Out
|GEORGIA
|Kaleb Benedict
|Out
|HALIFAX
|Randy Staats
|Out
|HALIFAX
|Curtis Romanchych
|Out
|HALIFAX
|Tyler Biles
|Out
|LAS VEGAS
|Bye Week
|Bye Week
|OSHAWA
|Jeff Teat
|Out
|OSHAWA
|Will Johansen
|Out
|OSHAWA
|Taggart Clark
|Out
|ROCHESTER
|Ryland Rees
|Out
|ROCHESTER
|Rylan Hartley
|Out
|ROCHESTER
|Frank Coyle
|Out
|ROCHESTER
|Zed Williams
|Questionable
|ROCHESTER
|Matt Gilray
|Questionable
|ROCHESTER
|Ryan Lanchbury
|Questionable
|ROCHESTER
|Dan Coates
|Questionable
|SAN DIEGO
|Jake Saunders
|Out
|SAN DIEGO
|Dylan Watson
|Doubtful
|SAN DIEGO
|Trevor Baptiste
|Out
|SAN DIEGO
|Ari Steenhuis
|Questionable
|SAN DIEGO
|Ben McIntosh
|Questionable
|SAN DIEGO
|Marquez White
|Out
|SASKATCHEWAN
|Jake Naso
|Out
|SASKATCHEWAN
|Mike Messenger
|Out
|SASKATCHEWAN
|Levi Anderson
|Out
|TORONTO
|CJ Kirst
|Out
|TORONTO
|Zack Kearney
|Out
|TORONTO
|Robert Hudson
|Out
|TORONTO
|Isiah Moran-Weekes
|Out
|TORONTO
|Josh Jackson
|Out
|VANCOUVER
|Bye Week
|Bye Week